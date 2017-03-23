В Великобритании продолжается расследование теракта на Вестминстерском мосту

24 Марта 2017 08:01

Полиция провела обыски в Лондоне и Бирмингеме, где террорист мог арендовать внедорожник, на котором давил пешеходов. Задержаны 8 человек - пять мужчин и три женщины. Их подозревают в причастности к атаке. Стали известны и новые данные о Халиде Масуде. По сообщениям СМИ, 52-летний уроженец Великобритании в прошлом работал учителем. По данным полиции, мужчина имел судимости за ношение холодного оружия, насильственные действия и нарушение общественного порядка. Тем временем британцы и гости Лондона несут цветы к месту трагедии. По всей Британии сейчас приспущены государственные флаги. Теракт в среду унес четыре жизни. Этой ночью в больнице умер еще один пострадавший. Травмы разной степени тяжести получили около 30 человек.