В Великобритании приспущены государственные флаги

25 Мая 2017 15:04

Сегодня в Великобритании во всех городах почтили минутой молчания память тех, кто погиб в теракте в Манчестере. Государственные флаги будут приспущены до вечера. Взрыв в Манчестере прогремел на стадионе "Манчестер Арена" после концерта американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе дети, более 60-ти были ранены.

Британская полиция арестовала уже 8 подозреваемых. По мнению следователей, теракт был организован преступной группой. Арестован старший брат подозреваемого террориста-смертника, 22-летнего Салмана Абеди, Исмаил Абеди, а также его отец и младший брат. В ходе обысков полиция нашла в доме исполнителя теракта целую мастерскую по изготовлению бомб. Сообщается, что отец Абеди некоторое время работал в спецслужбах в Ливии.