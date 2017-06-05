В Великобритании после нового теракта разгорается крупный скандал

5 Июня 2017 21:06

Как выяснилось, Скотленд-Ярд знал о готовящейся атаке. Силовикам сообщали о радикальных взглядах одного из боевиков. Однако полицейские эту информации проигнорировали. Расследование субботнего нападения продолжается. Сегодня по подозрению в причастности к атаке произвели новые задержания. Личности исполнителей теракта в интересах следствия пока не раскрываются. Накануне премьер-министр страны Тереза Мэй обратилась к согражданам с речью, в которой заявила, что новая атака потребует от британских властей в корне изменить стратегию борьбы с терроризмом. Тем временем эксперты отмечают, что случившаяся трагедия может оказать серьезное влияние на исход парламентских выборов. Они должны пройти в этот четверг, 8 июня. Лидер лейбористов уже призвал Терезу Мэй уйти в отставку. Рассказывает Ольга Давидович.

Британия с трудом приходит в себя после нового теракта. Лондон-бридж до сих пор в оцеплении. На трех других мостах в центре города появились специальные заграждения. Жителям района, где произошло нападение, только спустя сутки разрешили вернуться в свои дома. Сейчас многие из них приносят цветы к месту трагедии.

В ту роковую ночь на оживленный мост на большой скорости въехал белый минивэн и начал таранить прохожих. Бросив машину в конце моста, прямо возле рынка Боро, террористы выскочили из микроавтобуса и устроили настоящую охоту на людей. При этом экстремисты нападали не только на тех, кто был на улице, но даже специально забегали в кафе и рестораны, чтобы там застать врасплох посетителей.

Уличные патрули догоняли нападавших с дубинками (по британским законам, полицейские не должны иметь при себе оружие). Ликвидировал террористов спецназ. Очевидцы в ужасе рассказывают подробности.

Трагедия в центре британской столицы унесла жизни семи человек, еще почти полсотни не смогли увернуться от нападавших с ножами и получили ранения. Жертвами атаки стали в том числе граждане Канады, Австралии, Новой Зеландии. Личности исполнителей атаки уже установлены, их имена в интересах следствия не разглашаются.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". По подозрению в пособничестве экстремистам накануне были задержаны 12 человек, нескольких из них отпустили. Сегодня же были проведены очередные рейды.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: "На данный момент арестованы 11 подозреваемых. Независимый террористический аналитический центр подтверждает, что национальный уровень угрозы остается серьезным. Это означает повышенную вероятность новой террористической атаки. Полиция сообщила о дополнительных мерах безопасности. Усилена охрана мостов в Лондоне. Продолжается работа по идентификации всех, кто был трагически убит или ранен в субботу ночью".

И сейчас главный вопрос – как такое могло случиться? Всего через две недели после теракта в Манчестере. И без малого три месяца после нападения в центре Лондона. Более того, по попавшим в СМИ данным, о некоторых участниках терактов полиции было известно давно. Несколько недель назад британские спецслужбы записали разговор террористов, которые обсуждали план этой атаки, но правительство не предприняло ничего, чтобы защитить своих граждан. Более того, силовикам о радикальных взглядах одного из боевиков недавно сообщил его друг. Однако полицейских эта информация не заинтересовала. По другим данным, террористическая ячейка, в которую входили экстремисты, устроившие нападение, находилась под наблюдением полиции с марта текущего года. Под огнем критики сейчас премьер-министр Тереза Мэй - она долгое время руководила МВД и при ней там прошли серьезные сокращения. Лидер лейбористов призвал ее уйти в отставку.

Через несколько дней - 8 июня - в стране пройдут внеочередные парламентские выборы. И если изначально все аналитики пророчили, что победу на них одержат консерваторы, то теперь шансы на то, что это произойдет, предельно снизились. Рейтинги тори падают вместе с популярностью премьер-министра. Партию Терезы Мэй все чаще критикуют за то, что она допустила три крупных теракта всего за два месяца.