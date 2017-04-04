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В Великобритании полицейские задержали парня по подозрению в подготовке теракта
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5 Апреля 2017 07:02

В Великобритании полицейские задержали парня по подозрению в подготовке теракта

В Великобритании полицейские задержали 18-летнего парня по подозрению в подготовке теракта. Он пытался уехать на поезде с вокзала Сент-Панкрас. Подозреваемый хотел покинуть страну. Сейчас силовики проводят обыски в его квартире на севере Лондона.

  

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