В Великобритании полицейские задержали парня по подозрению в подготовке теракта

5 Апреля 2017 07:02

В Великобритании полицейские задержали 18-летнего парня по подозрению в подготовке теракта. Он пытался уехать на поезде с вокзала Сент-Панкрас. Подозреваемый хотел покинуть страну. Сейчас силовики проводят обыски в его квартире на севере Лондона.