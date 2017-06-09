В Великобритании подводят итоги парламентских выборов

9 Июня 2017 07:07

Внимание всего мира сегодня приковано к Великобритании. В королевстве подводят итоги парламентских выборов. Пока ни одна партия не набирает абсолютного большинства, что, по словам аналитиков, открывает перспективу "подвешенного парламента". Чтобы заручиться большинством в нижней палате, консерваторы должны получить 326 мест. Однако, по прогнозам, им достается лишь 314. Лейбористы уже призвали премьер-министра Терезу Мэй уйти в отставку. Напомним, именно она инициировала голосование.