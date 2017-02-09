В Великобритании Палата общин парламента одобрила законопроект о начале Brexit

9 Февраля 2017 19:07

За выход страны из ЕС проголосовали 494 депутата, против - 122. Парламентарии также обсудили некоторые поправки, в их числе разрешение гражданам Евросоюза оставаться на территории Соединенного Королевства после завершения Brexit. Однако ни одна из поправок принята не была. Теперь документ о выходе страны из ЕС направлен на рассмотрение в Палату лордов. Официально запустить Brexit британское правительство рассчитывает не позднее конца марта. В итоге страна должна покинуть единую европейскую семью через 2 года.