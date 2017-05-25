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В Ватикане прошла аудиенция президента США с Папой Римским
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24 Мая 2017 11:05

В Ватикане прошла аудиенция президента США с Папой Римским

В Ватикане прошла аудиенция президента США Дональда Трампа с Папой Римским Франциском. Сообщается, что встреча длилась около получаса. Ее содержание не разглашается. Известно, что Дональд Тармп и Франциск обменялись подарками. Понтифик преподнес президенту США медальон с изображением оливковой ветви как символа мира и тексты трех своих обращений. Напомним, американский лидер прибыл в Италию с первым официальным визитом с момента вступления в должность. После беседы с Папой Римским Трамп отправился на встречу с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.  

  

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