В Ватикане праздничное богослужение провел Папа Римский Франциск

9 Апреля 2017 15:23

В Ватикане праздничное богослужение по случаю Вербного воскресенья провел Папа Римский Франциск. Глава Римско-католической церкви благословил пальмовые и оливковые ветви, которые принесли на мессу кардиналы, епископы, священники и тысячи верующих. В честь праздника площадь Святого Петра превратили в цветущий сад с оливковыми и персиковыми деревьями.