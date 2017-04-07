В мире
9 Апреля 2017 15:23
В Ватикане праздничное богослужение провел Папа Римский Франциск
В Ватикане праздничное богослужение по случаю Вербного воскресенья провел Папа Римский Франциск. Глава Римско-католической церкви благословил пальмовые и оливковые ветви, которые принесли на мессу кардиналы, епископы, священники и тысячи верующих. В честь праздника площадь Святого Петра превратили в цветущий сад с оливковыми и персиковыми деревьями.
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