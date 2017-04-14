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Пасхальные богослужения прошли во всем мире
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16 Апреля 2017 12:03

Пасхальные богослужения прошли во всем мире

В Ватикане главные богослужения прошли в соборе Святого Петра. Папа Римский Франциск в пасхальной проповеди призвал католиков быть добрыми к обездоленным, мигрантам и другим незащищенным или слабым людям.

В Москве главное пасхальное богослужение состоялось в храме Христа Спасителя. Его провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На службе присутствовали высшие должностные лица правительства.

Под усиленной охраной пасхальные церемонии прошли и в Египте. Напомним, всего несколько дней назад два коптских храма были атакованы смертниками. Проводивший церемонию Патриарх Коптской церкви Тавадрос Второй молился за мир. Пасхальные службы прошли также на Кипре, в Турции, Индии, Ливане, Грузии и других странах. 

  

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