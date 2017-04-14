В мире
16 Апреля 2017 12:03
Пасхальные богослужения прошли во всем мире
В Ватикане главные богослужения прошли в соборе Святого Петра. Папа Римский Франциск в пасхальной проповеди призвал католиков быть добрыми к обездоленным, мигрантам и другим незащищенным или слабым людям.
В Москве главное пасхальное богослужение состоялось в храме Христа Спасителя. Его провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На службе присутствовали высшие должностные лица правительства.
Под усиленной охраной пасхальные церемонии прошли и в Египте. Напомним, всего несколько дней назад два коптских храма были атакованы смертниками. Проводивший церемонию Патриарх Коптской церкви Тавадрос Второй молился за мир. Пасхальные службы прошли также на Кипре, в Турции, Индии, Ливане, Грузии и других странах.
Другие новости
16.04.2017 12:06 / В мире Европарламент собирается обсудить вопрос о лишении иммунитета Марин Ле Пен
16.04.2017 12:04 / В мире В Турции сегодня проходит референдум по конституционной реформе
15.04.2017 21:24 / В мире Вашингтон направил к берегам КНДР еще один эсминец
15.04.2017 21:21 / В мире 70 человек погибли при взрыве у автобуса в Сирии
15.04.2017 21:08 / В мире В Колизее прошел традиционный предпасхальный крестный ход
15.04.2017 15:08 / В мире У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами
15.04.2017 15:07 / В мире Массовая паника в Нью-Йорке
15.04.2017 12:05 / В мире В Иерусалиме десятки тысяч людей ждут схождения Благодатного огня
15.04.2017 09:19 / В мире Террористы "Исламского государства" угрожают Германии новыми атаками
15.04.2017 09:16 / В мире Северная Корея отмечает национальный праздник
14.04.2017 19:12 / В мире В Иерусалиме мужчина зарезал британскую туристку
14.04.2017 19:08 / В мире США впервые применили сверхмощную неядерную фугасную бомбу GBU-43
14.04.2017 19:06 / В мире США готовы нанести превентивный удар по Северной Корее
14.04.2017 19:05 / В мире После полувековых попыток стать членом ЕС Турция может отказаться от своих планов
14.04.2017 15:08 / В мире У United Airlines пассажира в полете укусил скорпион
14.04.2017 15:05 / В мире На юге Турции задержали пять боевиков "Исламского государства"
14.04.2017 15:02 / В мире США готовы нанести упреждающий удар по Северной Корее
14.04.2017 12:06 / В мире Власти Афганистана рассказали об итогах авиаудара Штатов по тоннелям исламистов