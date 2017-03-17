В Вашингтоне второе ЧП за сутки

19 Марта 2017 15:07

На контрольно-пропускном пункте резиденции американского президента задержан водитель, которой заявил, что в его авто - бомба. Как сообщает CNN, полицейские проверили машину на наличие взрывчатки, однако ее там не оказалось. Незамедлительно в Белом доме был повышен уровень безопасности, а прилегающие улицы перекрыли. Накануне у Белого дома был задержан еще один неизвестный. Ему удалось перелезть через забор и пробыть там 16 минут.