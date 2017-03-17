В Вашингтоне впервые встретятся два влиятельных политика

17 Марта 2017 19:02

В Вашингтоне вот-вот впервые встретятся два совершенно разных, но весьма влиятельных политика. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла на встречу с президентом США Дональдом Трампом. В двусторонних отношениях успело накопиться достаточно конфликтных тем, отмечают эксперты. Наверняка американского лидера интересует позиция Меркель в отношении России, волнует и видение путей решения украинского конфликта. Другие острые темы в отношениях Вашингтона и Берлина - торговый дефицит США с Германией, а также вопросы международной торговли.

Накануне в Германии прошли переговоры министров финансов ФРГ и США. Как отметил Вольфганг Шойбле, США должны играть центральную лидирующую роль в деле глобального экономического роста.