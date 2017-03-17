В Вашингтоне состоялась первая встреча Ангелы Меркель и Дональда Трампа

18 Марта 2017 09:03

Диалог США и ЕС. Накануне в Вашингтоне состоялась первая встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа. Стабильность сотрудничества в рамках НАТО, борьба с терроризмом и безопасность, приверженность общим ценностям, несмотря на разногласия - вот о чем говорили политики. Особое внимание лидеры ФРГ и США уделили разрешению конфликта на востоке Украины и еще раз подчеркнули важность выполнения минских договоренностей.

Ангела Меркель, канцлер Германии: "Я была очень рада узнать, что администрация США и лично президент привержены минскому процессу. Нам надо найти решение этой проблемы. Надо найти безопасное и надежное решение по Украине, но отношения с Россией также должны быть улучшены, когда сложившаяся ситуация прояснится. Минские договоренности - это хороший базис, но, к сожалению, мы пока не достигли того, на что рассчитывали. Однако в ближайшие месяцы мы продолжим работать над этим вопросом вместе с нашими экспертами".

Дональд Трамп, президент США: "Я высоко ценю лидерство канцлера Меркель и президента Франции в вопросе разрешения конфликта на Украине, где мы ищем мирного решения. Очень важным для Германии и США также является продолжать совместную работу на пути борьбы и уничтожения террористической группировки " Исламское государство".

Кроме того, в рамках встречи Дональд Трамп подтвердил приверженность Соединенных Штатов НАТО и потребовал от союзников выделения, по меньшей мере, 2% ВВП на оборону. А также подчеркнул, что США и Германию "объединяет стремление к безопасности, процветанию и миру".