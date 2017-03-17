В Вашингтоне прошли переговоры Дональда Трампа и Ангелы Меркель

18 Марта 2017 21:10

Приверженность общим ценностям, несмотря на разногласия, - главный лейтмотив прошедших в Вашингтоне переговоров Ангелы Меркель и Президента США Дональда Трампа. Политики встретились впервые.

И на приеме Трамп подтвердил приверженность Соединенных Штатов НАТО и потребовал от союзников выделения по меньшей мере 2% ВВП на оборону. А также подчеркнул, что США и Германию объединяет стремление к безопасности, процветанию и миру.

Естественно, Меркель отметила несогласие с политикой Трампа в области нелегальной иммиграции и подвергла критике протекционизм. Особое внимание лидеры ФРГ и США уделили разрешению конфликта на востоке Украины и еще раз подчеркнули важность выполнения минских договоренностей.

СМИ, впрочем, сейчас больше обсуждают другую деталь. Во время протокольной фотосъемки в Овальном кабинете Трамп не пожал руку Меркель. Однако встречал гостью с подчеркнутым уважением. Поэтому остается неясным, намеренно ли Трамп проигнорировал коллегу или просто не заметил просьбу фотографов и обращение канцлера.