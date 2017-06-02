В Варшаве призвали ЕС закрыть границы для мигрантов-мусульман

5 Июня 2017 08:04

Такое мнение высказал глава МВД Польши в связи с терактами в Лондоне. Как отметил Мариуш Блащак, мультикультурализм привел к отходу от корней цивилизации Европы, а вместе с ней и христианства. А также заявил, что в связи с последними событиями Польша не намерена участвовать в европейской программе переселения беженцев, так как это может привести к серьезным трагическим событиям, которые происходят в Западной Европе.