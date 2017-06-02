В мире
5 Июня 2017 08:04
В Варшаве призвали ЕС закрыть границы для мигрантов-мусульман
Такое мнение высказал глава МВД Польши в связи с терактами в Лондоне. Как отметил Мариуш Блащак, мультикультурализм привел к отходу от корней цивилизации Европы, а вместе с ней и христианства. А также заявил, что в связи с последними событиями Польша не намерена участвовать в европейской программе переселения беженцев, так как это может привести к серьезным трагическим событиям, которые происходят в Западной Европе.
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