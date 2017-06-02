Главная>>В мире>>В Варшаве призвали ЕС закрыть границы для мигрантов-мусульман
В мире
RSS
В Варшаве призвали ЕС закрыть границы для мигрантов-мусульман
Скачать Поделиться

5 Июня 2017 08:04

В Варшаве призвали ЕС закрыть границы для мигрантов-мусульман

Такое мнение высказал глава МВД Польши в связи с терактами в Лондоне. Как отметил Мариуш Блащак, мультикультурализм привел к отходу от корней цивилизации Европы, а вместе с ней и христианства. А также заявил, что в связи с последними событиями Польша не намерена участвовать в европейской программе переселения беженцев, так как это может привести к серьезным трагическим событиям, которые происходят в Западной Европе.
  

Другие новости

Теракт в Афганистане Тэракт у Афганістане 03.06.2017 15:06 / В мире Теракт в Афганистане

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =