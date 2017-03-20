20 Марта 2017 12:14

В Валенсии завершился праздник огня Лас Фальяс. ЮНЕСКО признала фестиваль культурным наследием человечества. Официально он стартовал еще в конце февраля. И с тех пор на всех площадях испанского города стали появляться фигуры из папье-маше. Последняя – и самая эмоциональная часть праздника – это ночь сожжения фигур. Считается, что жители Валенсии - лучшие пиротехники. И ни один важный праздник здесь не обходится без красочного фейерверка.