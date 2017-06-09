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11 Июня 2017 12:04

В Украине вступил в силу безвизовый режим со странами Шенгенской зоны

Президент Петр Порошенко объявил о начале его действия. Украинцы теперь могут посещать без виз все страны Евросоюза, кроме Великобритании и Ирландии, которые не входят в Шенгенское соглашение. Приезжать разрешено на срок до 90 дней, но только в качестве туриста. Чтобы отправиться в Европу учиться или работать, по-прежнему нужна виза.