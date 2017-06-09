Главная>>В мире>>В Украине вступил в силу безвизовый режим со странами Шенгенской зоны
В мире
RSS
В Украине вступил в силу безвизовый режим со странами Шенгенской зоны
Скачать Поделиться

11 Июня 2017 12:04

В Украине вступил в силу безвизовый режим со странами Шенгенской зоны

Президент Петр Порошенко объявил о начале его действия. Украинцы теперь могут посещать без виз все страны Евросоюза, кроме Великобритании и Ирландии, которые не входят в Шенгенское соглашение. Приезжать разрешено на срок до 90 дней, но только в качестве туриста. Чтобы отправиться в Европу учиться или работать, по-прежнему нужна виза.  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =