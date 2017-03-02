В Украине сегодня день траура по погибшим на шахте во Львове

3 Марта 2017 07:08

Причина ЧП, по предварительным данным, - вспышка воздушно-метановой смеси. Погибли 8 горняков, пострадали 17, из них 14 госпитализированы. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. В связи с трагедией в стране на безопасность проверят все шахты.