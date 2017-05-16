17 Мая 2017 21:10

В Украине продолжают обсуждать блокировку российских интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники", а также сервиса Mail.ru. Как заявил сегодня председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, для полного ограничения доступа к попавшим под санкции сайтам необходимы два года и миллиард долларов. При этом опытные пользователи все равно смогут обойти ограничения. Напомню, президентский указ, который запрещает доступ к ряду российских ресурсов, был опубликован накануне и вступил в силу сегодня.