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В Украине продолжают обсуждать блокировку российских интернет-ресурсов
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17 Мая 2017 21:10

В Украине продолжают обсуждать блокировку российских интернет-ресурсов

В Украине продолжают обсуждать блокировку российских интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники", а также сервиса Mail.ru. Как заявил сегодня председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, для полного ограничения доступа к попавшим под санкции сайтам необходимы два года и миллиард долларов. При этом опытные пользователи все равно смогут обойти ограничения. Напомню, президентский указ, который запрещает доступ к ряду российских ресурсов, был опубликован накануне и вступил в силу сегодня.

  

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