В Украине апрельский снег стал стихийным бедствием

19 Апреля 2017 19:10

На дорогах и тротуарах скользко. Дорожные службы пытаются посыпать подъемы, спуски и мосты. Однако мокрый снег валит деревья и рвет провода. Свет пропал более чем в 150 населенных пунктах. В большинстве образовательных заведений — сокращенные занятия. В некоторых районах из-за непогоды объявили внеочередные каникулы в школах.

В ряде районов Германии идет снег с дождем. Температура минусовая. На дорогах сильный гололед. В Баварии в горных районах сугробы достигают 25 сантиметров.

Снегопады обрушились и на соседнюю Австрию. В Вене ночная температура упала до минус одного градуса. На дорогах аварии и заторы. В регионе Тироль высокая угроза схода лавины.

В Венгрии из-за снежной бури повалены деревья и оборваны линии электропередачи. Полиция рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок.