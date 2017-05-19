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19 Мая 2017 21:21

В Украине 8 из 12 миллионов пенсионеров живут за чертой бедности

В Украине 8 из 12 миллионов пенсионеров живут за чертой бедности. А дефицит пенсионного фонда сейчас больше оборонного бюджета страны, через 3-5 лет денег для выплат социальных пособий не будет. Об этом сообщил украинский премьер Владимир Гройсман. Он, напомним, добивается принятия в Верховной раде пенсионной реформы. И ранее даже обещал, что в случае ее провала готов уйти в отставку. Главное, что предусматривает проект - введение единой для всех групп пенсионеров формулы расчета размера пособий. Она будет базироваться на размере минимальной заработной платы. По словам Гройсмана, это позволит повысить пенсии 9 миллионам человек уже с 1 октября. Реформа обойдется бюджету страны в полмиллиарда долларов. Проект уже раскритиковали в Раде. Олег Ляшко заявил, что в стране необходимо провести всеукраинское обсуждение проекта. К слову, его Радикальная партия, а также "Оппозиционный блок" продолжают вести страницы в российской соцсети "ВКонтакте", которая два дня назад попала в санкционный список.