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В Турции в результате аварии туристического автобуса погибли люди
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13 Мая 2017 21:15

В Турции в результате аварии туристического автобуса погибли люди

Трагическая новость пришла сегодня из Турции. В результате аварии туристического автобуса там погибли 23 человека. Еще восемь пассажиров получили серьезные травмы, их состояние оценивается как тяжелое. Инцидент произошел в районе Мармариса на трассе Мугла - Анталья на юго-западе страны. Водитель микроавтобуса потерял управление на опасном повороте горной дороги, и машина перевернулась. Всего в автобусе находились 43 человека. Все - граждане Турции. По предварительным данным, причиной ДТП могла стать лопнувшая шина автобуса или отказ тормозов.

  

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