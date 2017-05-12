В Турции в результате аварии туристического автобуса погибли люди

13 Мая 2017 21:15

Трагическая новость пришла сегодня из Турции. В результате аварии туристического автобуса там погибли 23 человека. Еще восемь пассажиров получили серьезные травмы, их состояние оценивается как тяжелое. Инцидент произошел в районе Мармариса на трассе Мугла - Анталья на юго-западе страны. Водитель микроавтобуса потерял управление на опасном повороте горной дороги, и машина перевернулась. Всего в автобусе находились 43 человека. Все - граждане Турции. По предварительным данным, причиной ДТП могла стать лопнувшая шина автобуса или отказ тормозов.