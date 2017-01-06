В Турции установили личность террориста, напавшего на ночной клуб в новогоднюю ночь

4 Января 2017 12:05

В Турции установили личность террориста, который напал на ночной клуб в новогоднюю ночь. Об этом сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Полицейским удалось задержать 5 человек по подозрению в причастности к теракту в Стамбуле. Операция прошла в Измире - одном из крупнейших городов страны. Поиски боевиков продолжаются по всей Турции. Убийца почти 40 человек по-прежнему на свободе. Правоохранители делают все возможное, чтобы выйти на след преступников. Накануне турецкий парламент продлил еще на 3 месяца режим ЧП.