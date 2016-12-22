19 Декабря 2016 21:05

В Анкаре совершено вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова. Карлов был тяжело ранен и скончался вскоре после покушения. Инцидент произошел на открытии фотовыставки. Во время выступления посла позади него раздался крик "Аллах акбар!" и прогремели выстрелы. Кроме того, в результате нападения ранения получили три человека. Нападавший уничтожен. На место покушения прибыл глава МВД Турции. Белорусская сторона решительно осуждает нападение на российского посла в Анкаре, об этом говорится в сообщении в совместном твиттер-аккаунте посольства Беларуси в Турции и генерального консульства Беларуси в Стамбуле. Министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей лично выразил соболезнования министру иностранных дел России Сергею Лаврову. ООН, США и другие государства также осудили нападение на посла России.