В Турции сегодня проходит референдум по конституционной реформе

16 Апреля 2017 12:04

В главный закон страны предлагается внести 18 поправок. Планируется расширить полномочия президента и перейти от парламентской формы правления к президентской республике. Также предлагается отменить должность премьера, увеличить число депутатов парламента и внести изменения в судебную систему. В турецком правительстве полагают, что такие перемены упростят и укрепят систему управления страной. Накануне президент Реджеп Эрдоган еще раз призвал граждан поддержать предложенную им реформу. По последним опросам, сторонники Эрдогана опережают его противников.