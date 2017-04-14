В мире
16 Апреля 2017 12:04
В Турции сегодня проходит референдум по конституционной реформе
В главный закон страны предлагается внести 18 поправок. Планируется расширить полномочия президента и перейти от парламентской формы правления к президентской республике. Также предлагается отменить должность премьера, увеличить число депутатов парламента и внести изменения в судебную систему. В турецком правительстве полагают, что такие перемены упростят и укрепят систему управления страной. Накануне президент Реджеп Эрдоган еще раз призвал граждан поддержать предложенную им реформу. По последним опросам, сторонники Эрдогана опережают его противников.
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