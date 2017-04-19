В Турции сегодня продлен режим чрезвычайного положения до 20 июля

19 Апреля 2017 12:09

В Турции сегодня продлен режим чрезвычайного положения еще на 3 месяца до 20 июля. Соответствующее решение Кабмина утвердил парламент страны уже в третий раз. Впервые режим ЧП был введен в Турции в июле прошлого года после попытки переворота. Как говорится в коммюнике Совета нацбезопасности, меры по защите страны от различных угроз остаются значительно повышенными. Так, продолжают действовать ограничения на митинги и некоторые массовые мероприятия, а силовые ведомства имеют широкие права для поддержания безопасности.