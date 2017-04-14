В Турции могут провести референдум по заявке на вступление в ЕС

18 Апреля 2017 07:03

Это заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, "страну 54 года заставляют ждать у дверей ЕС". Турецкий лидер резко отреагировал на критику со стороны международных наблюдателей из ОБСЕ по поводу конституционного референдума. Эрдоган сказал, что ОБСЕ должна знать свое место. Кроме того, ранее правительство Турции продлило режим ЧП в стране еще на 3 месяца. Такой запрос направлен в парламент для утверждения. Действующий режим ЧП заканчивается завтра. До этого он продлевался дважды.