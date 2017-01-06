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В Турции из-за непогоды перевернулся школьный автобус
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6 Января 2017 12:03

В Турции из-за непогоды перевернулся школьный автобус

2 ребенка погибли, 16 госпитализированы с травмами, из них 4 в тяжелом состоянии. Сообщается, что водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге.

 

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