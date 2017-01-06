В Турции и Сирии сегодня прогремели взрывы

5 Января 2017 19:13

В турецком Измире рядом со зданием суда прогремел взрыв - взорвался заминированный автомобиль. После этого нападавшие вступили в перестрелку с представителями полиции. Двух террористов ликвидировали сразу, еще один в розыске. В результате инцидента пострадали 10 человек. Среди них могут быть как сотрудники правоохранительных органов, так и гражданские лица. Информация уточняется.

И в сирийском городе Джебла также прогремел взрыв. Террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль - он взлетел на воздух недалеко от здания муниципального стадиона. Погибли 11 человек, 25 получили ранения. Теракт произошел на седьмой день после вступления в силу режима прекращения огня, соглашение о котором было достигнуто при поддержке России, Ирана и Турции.