В Туркменистане состоялись президентские выборы

13 Февраля 2017 19:03

По данным Центризбиркома, победу одержал действующий глава государства. Гурбангулы Бердымухамедова поддержали почти 98 % избирателей: свыше 3 миллионов человек. Явка превысила 97 %. Всего на высший пост претендовали 9 кандидатов. По словам наблюдателей, выборы прошли без нарушений. В Туркменистане президент избирается сроком на 7 лет. К слову, на выборах в 2012 Бердымухамедов победил с практически таким же результатом. Пост главы государства он занимает уже 10 лет. В своей предвыборной программе лидер обещал вывести Туркменистан в число передовых государств мира за счет укрепления экономического потенциала, увеличения объемов экспорта промышленной продукции и сельского хозяйства.

С победой на выборах Гурбангулы Бердымухамедова поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.