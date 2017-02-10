Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В Туркменистане сегодня выбирают Президента
В мире
RSS
В Туркменистане сегодня выбирают Президента
Скачать Поделиться

12 Февраля 2017 12:03

В Туркменистане сегодня выбирают Президента

Явка уже превысила 62 % избирателей. На высший пост в стране претендуют 9 кандидатов, в том числе действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей, поскольку законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки. Согласно новой Конституции страны, срок президентских полномочий увеличен с 5 до 7 лет. Снято также верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом Туркменистана.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =