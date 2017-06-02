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В Турине более тысячи болельщиков пострадали в давке после финала Лиги чемпионов
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4 Июня 2017 12:04

В Турине более тысячи болельщиков пострадали в давке после финала Лиги чемпионов

Погиб трехлетний ребенок. ЧП произошло на площади Сан-Карло, где на большом экране транслировали матч "Реал" – "Ювентус". За игрой следили около 30 тысяч фанатов. По одной версии, болельщик запустил петарду и закричал, что это бомба. Люди запаниковали. Началась давка. По другой, у входа в метро упали металлические ворота. Грохот вызвал переполох в толпе.

  

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