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В Цюрихе мужчина открыл огонь у железнодорожного вокзала
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20 Декабря 2016 07:13

В Цюрихе мужчина открыл огонь у железнодорожного вокзала

С серьезными ранениями госпитализированы трое мужчин. Сейчас полиция ищет нападавшего, которому удалось бежать. Район ЧП оцеплен. Центр города патрулируют полицейские с собаками. Нападение, по словам очевидцев, совершил мужчина, которому было около 30 лет.

 

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