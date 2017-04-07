В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу

7 Апреля 2017 19:02

Экстренные сообщения поступают из Стокгольма. Грузовик на большой скорости въехал в толпу людей на главной пешеходной улице - возле торгового центра "Ахленс Молл". Информагентства со ссылкой на официального представителя местной полиции сообщают, что погибли от трех до пяти человек. Власти назвали инцидент терактом. Полиция уже опровергла ранние заявления о том, что подозреваемый задержан. Ведутся его поиски.

По словам очевидцев, люди в панике разбегались из-под колес, спасая свои жизни, но без пострадавших не обошлось. Раненых не менее десяти.

Стефан Левен, премьер-министр Швеции: "Швеция подверглась нападению. Все указывает на то, что это террористический акт. Правительство постоянно получает информацию о происходящем. Мы призываем общественность проявлять бдительность. Все наши мысли сейчас с семьями погибших".

На данный момент приостановлено железнодорожное сообщение Стокгольма с другими городами страны, закрыто метро. Прошла эвакуация центрального вокзала. Он временно не работает. Полицейские призывают жителей Стокгольма оставаться дома и по возможности не посещать центр города. МИД Беларуси уточняет, есть ли среди пострадавших наши соотечественники. Мы следим за развитием событий.