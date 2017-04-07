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7 Апреля 2017 16:40

В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу

Известно о троих погибших. Как сообщает RT‏, полиция предполагает версию теракта. Подозреваемый в наезде на людей задержан.  

  

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