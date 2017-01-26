В центре скандала оказался кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон

26 Января 2017 19:13

В центре скандала за 3 месяца до выборов во Франции оказался кандидат на пост президента Франсуа Фийон. Прокуратура в отношении него начала предварительное расследование по делу о возможной растрате государственных средств. По данным местной прессы, супруга Фийона Пенелопа якобы получила около 500 тысяч евро, работая в качестве помощника своего мужа в парламенте с 1998 по 2002 годы. Самого Фийона инцидент нисколько не огорчил. Политик заявил, что рад начатому расследованию, так как оно "поможет прекратить развернутую против него лживую кампанию".