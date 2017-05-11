12 Мая 2017 12:04

Тревожные новости в эти минуты поступают из столицы Италии. В центре Рима прогремел взрыв. ЧП произошло недалеко от здания, в котором расположено учреждение ООН. На место происшествия уже прибыли пожарные и полицейские. Бомба была заложена между двумя машинами, которые находились на стоянке возле почтового отделения. Пока не сообщается, имеет ли инцидент криминальную или террористическую направленность.