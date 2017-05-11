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В центре Рима прогремел взрыв
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12 Мая 2017 12:04

В центре Рима прогремел взрыв

Тревожные новости в эти минуты поступают из столицы Италии. В центре Рима прогремел взрыв. ЧП произошло недалеко от здания, в котором расположено учреждение ООН. На место происшествия уже прибыли пожарные и полицейские. Бомба была заложена между двумя машинами, которые находились на стоянке возле почтового отделения. Пока не сообщается, имеет ли инцидент криминальную или террористическую направленность.

  

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