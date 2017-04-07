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В центре Осло обезврежено взрывное устройство
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9 Апреля 2017 09:05

В центре Осло обезврежено взрывное устройство

Ранее поступали сообщения об обнаружении предмета, похожего на бомбу. Район оцеплен, находящиеся рядом развлекательные учреждения и рестораны закрыли, посетителей эвакуировали. Прибывшие на место саперы подорвали бомбу. Пострадавших нет. Сообщается, что подозреваемый в попытке организации взрыва арестован, однако данные о нем не приводятся.

  

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