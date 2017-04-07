В центре Осло обезврежено взрывное устройство

9 Апреля 2017 09:05

Ранее поступали сообщения об обнаружении предмета, похожего на бомбу. Район оцеплен, находящиеся рядом развлекательные учреждения и рестораны закрыли, посетителей эвакуировали. Прибывшие на место саперы подорвали бомбу. Пострадавших нет. Сообщается, что подозреваемый в попытке организации взрыва арестован, однако данные о нем не приводятся.