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В центре Луганска взорвался автомобиль
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4 Февраля 2017 12:11

В центре Луганска взорвался автомобиль

Взрыв прогремел на одной из улиц в центре города. Очевидцы сообщили, что это был внедорожник марки Toyota. В машине находились два человека -оба погибли. Один из них - начальник управления народной милиции ЛНР Олег Анащенко, ему и принадлежал автомобиль. На месте происшествия работают представители силовых структур. Причины взрыва уточняются.

  

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