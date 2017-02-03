В центре Луганска взорвался автомобиль

4 Февраля 2017 12:11

Взрыв прогремел на одной из улиц в центре города. Очевидцы сообщили, что это был внедорожник марки Toyota. В машине находились два человека -оба погибли. Один из них - начальник управления народной милиции ЛНР Олег Анащенко, ему и принадлежал автомобиль. На месте происшествия работают представители силовых структур. Причины взрыва уточняются.