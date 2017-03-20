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В центре Лондона прошли антитеррористические учения
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20 Марта 2017 12:05

В центре Лондона прошли антитеррористические учения

Полиция отрабатывала на Темзе сценарий освобождения туристического прогулочного корабля. К операции присоединились пожарные бригады, медики, Королевское общество спасения на водах. Уровень угрозы в Лондоне власти называют критически высоким. А глава британской контрразведки признался, что Королевство не в силах противостоять террористам, и самая большая опасность исходит от британцев, которые вернулись из Сирии и Ирака, где воевали за "Исламское государство". Таких - около 400 человек.

 

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