В мире
20 Января 2017 07:11
В центре Лондона обнаружена бомба времен Второй мировой войны
Неразорвавшееся взрывное устройство найдено в водах реки Темза. В связи с ЧП были перекрыты два важнейших моста туманного Альбиона - Вестминстерский и Ватерлоо. Кроме того, были эвакуированы пассажиры со станции метро "Вестминстер", расположенной рядом со зданием парламента. Спецслужбы проводят оценку степени опасности бомбы.
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