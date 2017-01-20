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В центре Лондона обнаружена бомба времен Второй мировой войны
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20 Января 2017 07:11

В центре Лондона обнаружена бомба времен Второй мировой войны

Неразорвавшееся взрывное устройство найдено в водах реки Темза. В связи с ЧП были перекрыты два важнейших моста туманного Альбиона - Вестминстерский и Ватерлоо. Кроме того, были эвакуированы пассажиры со станции метро "Вестминстер", расположенной рядом со зданием парламента. Спецслужбы проводят оценку степени опасности бомбы.

  

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