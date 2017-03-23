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В центре Киева расстреляли экс-депутата Российской Госдумы Дениса Вороненкова
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23 Марта 2017 15:05

В центре Киева расстреляли экс-депутата Российской Госдумы Дениса Вороненкова

В украинской полиции не исключают, что это заказное убийство. По данным свидетелей, неизвестный открыл стрельбу по Вороненкову и его охраннику, когда те вышли из отеля. Телохранитель ранил злоумышленника. Он в больнице. Президент Украины Петр Порошенко срочно вызвал к себе главу Службы безопасности. В России бывшего парламентария обвиняли в организации рейдерского захвата здания в центре Москвы. Российские правоохранители объявили его в розыск. В феврале стало известно, что Вороненков вместе с женой - оперной певицей Марией Максаковой - уехал в Украину, где получил новое гражданство.
  

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