В центре Киева расстреляли экс-депутата Российской Госдумы Дениса Вороненкова

23 Марта 2017 15:05

В украинской полиции не исключают, что это заказное убийство. По данным свидетелей, неизвестный открыл стрельбу по Вороненкову и его охраннику, когда те вышли из отеля. Телохранитель ранил злоумышленника. Он в больнице. Президент Украины Петр Порошенко срочно вызвал к себе главу Службы безопасности. В России бывшего парламентария обвиняли в организации рейдерского захвата здания в центре Москвы. Российские правоохранители объявили его в розыск. В феврале стало известно, что Вороненков вместе с женой - оперной певицей Марией Максаковой - уехал в Украину, где получил новое гражданство.