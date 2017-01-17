В центральном Перу сильные наводнения и оползни

17 Января 2017 08:05

Груды камней и почвы в один миг блокируют дороги. О погибших и пострадавших не сообщается, но стихия разрушила десятки зданий. Местные жители укрепляют стены домов мешками с песком. Региональные власти запросили больше техники, чтобы разобрать завалы. При этом угроза селей сохраняется. Не обнадеживают и прогнозы синоптиков - дождливый период в стране продлится до апреля.