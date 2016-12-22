В траур погрузилась вся Германия

20 Декабря 2016 21:09

Страна скорбит по погибшим в результате теракта на рождественской ярмарке в Берлине.

Тем временем, как сообщают местные СМИ, преступник, совершивший атаку, все еще может находиться на свободе. По предварительным данным, мужчина, задержанный вскоре после трагедии, оказался непричастным к нападению. Напомним, накануне вечером неизвестный на угнанном у польской компании грузовике въехал в толпу людей в центре германской столицы. Жертвами предполагаемого террориста стали 12 человек, десятки пострадавших. В кабине фуры было найдено тело водителя. Сам преступник, предположительно беженец из Пакистана или Афганистана, сумел скрыться. В Беларуси скорбят и разделяют горе и боль семей жертв, говорится в соболезновании, которое Президент нашей страны Александр Лукашенко направил германскому коллеге Йоахиму Гауку, а также родным и близким погибших. Несколько часов назад, чтобы почтить память жертв нападения, на место трагедии приехала канцлер Германии Ангела Меркель.

На фоне возникшей угрозы власти Германии в экстренном порядке усиливают меры безопасности. На охрану рождественских ярмарок в Берлине, а также мест массового скопления людей направлены вооруженные полицейские отряды. Жителям немецкой столицы рекомендовано без крайней необходимости не покидать свои дома.

Посольство Беларуси в Германии сейчас находится в контакте с МИД и полицией ФРГ для проверки возможных сообщений о гражданах Беларуси, которые не выходят на связь. В дипмиссии работает телефон экстренной помощи. Номер - на ваших экранах.