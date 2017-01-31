31 Января 2017 19:02

В США с новой силой разгораются страсти вокруг решения главы Белого дома ужесточить миграционную политику. Увеличивается список как сторонников, так и противников. Отказалась выполнять указ Президента исполняющая обязанности генпрокурора и главы Минюста Салли Йетс. Дональд Трамп был вынужден ее уволить. В то же время в США четвертый день не стихают массовые протесты. В Огайо они переросли в столкновения с полицией. Возмущение вызвано указом Дональда Трампа о приостановке приема беженцев и временном запрете на въезд в Штаты гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. Многие называют это решение антимусульманским. Американский лидер позже пояснил, что данные меры вызваны опасениями террористической угрозы, а религия здесь ни при чем.