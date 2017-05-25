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В Тель-Авиве автомобиль протаранил толпу людей
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22 Мая 2017 15:06

В Тель-Авиве автомобиль протаранил толпу людей

ЧП в Тель-Авиве. Автомобиль протаранил толпу людей. Пострадали четыре человека, один в тяжелом состоянии. Полиция отвергает версию теракта. По данным правоохранителей, это было ДТП. Его причины устанавливаются.

Инцидент произошел буквально за час до прилета в Тель-Авив американского лидера Дональда Трампа. Он прибыл из Саудовской Аравии. Президент США заверил израильского коллегу Реувена Ривлина в нерушимости союза двух стран и пообещал работать над достижением мира на Ближнем Востоке. Кстати, рейс американского борта номер один стал первым в истории авиаперелетом между Израилем и Саудовской Аравией.

  

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