22 Мая 2017 15:06

ЧП в Тель-Авиве. Автомобиль протаранил толпу людей. Пострадали четыре человека, один в тяжелом состоянии. Полиция отвергает версию теракта. По данным правоохранителей, это было ДТП. Его причины устанавливаются.

Инцидент произошел буквально за час до прилета в Тель-Авив американского лидера Дональда Трампа. Он прибыл из Саудовской Аравии. Президент США заверил израильского коллегу Реувена Ривлина в нерушимости союза двух стран и пообещал работать над достижением мира на Ближнем Востоке. Кстати, рейс американского борта номер один стал первым в истории авиаперелетом между Израилем и Саудовской Аравией.