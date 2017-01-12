Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В Техасе состоялась первая смертная казнь в этом году
В мире
RSS
В Техасе состоялась первая смертная казнь в этом году
Скачать Поделиться

12 Января 2017 08:08

В Техасе состоялась первая смертная казнь в этом году

Кристофер Уилкинс был осужден за убийство двух человек в 2005. А накануне вынесенный преступнику приговор привели в исполнение. Мужчину казнили с помощью смертельной инъекции. В прошлом году в Соединенных Штатах исполнены 20 смертных приговоров.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =