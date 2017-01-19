В Тегеране рухнула крупнейшая высотка в 17 этажей

19 Января 2017 15:08

Все началось с пожара, который возник в торговом центре этого здания. Огонь стремительно распространился на всю верхнюю часть, многоэтажка рухнула. В результате инцидента погибли 30 пожарных и спасателей, которые прибыли на борьбу с огнем. Свыше 40 получили ранения. А вот никто из посетителей коммерческого центра не пострадал — людей успели эвакуировать. По данным местных властей, под завалами могут находиться от 50 до 100 человек.