В Тегеране произошли одновременные атаки на ряд правительственных объектов

7 Июня 2017 15:10

Двое нападавших подорвали себя. По последним данным, террористов, атаковавших парламент Ирана, было четверо - утром они открыли стрельбу в сторону охранников. 12 человек погибли, около 30 - ранены. Здание было блокировано сотрудниками служб безопасности. Аналогичное нападение экстремисты совершили и в мавзолее имама Хомейни. Как стало известно, в усыпальницу проник боевик с автоматом Калашникова. Он открыл беспорядочную стрельбу по людям, а после того как израсходовал боекомплект, подорвал себя. Ответственность за обе атаки взяла на себя группировка "Исламское государство". Третью атаку удалось предотвратить.