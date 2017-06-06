В мире
7 Июня 2017 15:10
В Тегеране произошли одновременные атаки на ряд правительственных объектов
Двое нападавших подорвали себя. По последним данным, террористов, атаковавших парламент Ирана, было четверо - утром они открыли стрельбу в сторону охранников. 12 человек погибли, около 30 - ранены. Здание было блокировано сотрудниками служб безопасности. Аналогичное нападение экстремисты совершили и в мавзолее имама Хомейни. Как стало известно, в усыпальницу проник боевик с автоматом Калашникова. Он открыл беспорядочную стрельбу по людям, а после того как израсходовал боекомплект, подорвал себя. Ответственность за обе атаки взяла на себя группировка "Исламское государство". Третью атаку удалось предотвратить.
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