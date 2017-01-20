В Тегеране продолжается разбор завалов рухнувшего торгового центра

20 Января 2017 08:05

Под руинами могут находиться десятки людей. Вчера на 9-м этаже комплекса произошло возгорание, в результате которого здание обрушилось. Сообщалось, что в момент трагедии здесь находились только пожарные, однако, по словам очевидцев, не все сотрудники и посетители торгового центра успели его покинуть. От 17-этажного здания осталось лишь 3 этажа. Причины возгорания пока не называются.