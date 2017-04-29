В мире
1 Мая 2017 12:15
В Таиланде в больницах остаются 14 пассажиров самолета Аэрофлота
В Таиланде в больницах остаются 14 пассажиров самолета Аэрофлота, попавшего в воздушную яму. Лайнер Москва - Бангкок оказался в зоне турбулентности за 40 минут до посадки во время снижения. В какой-то момент самолет подбросило на 100-200 метров. Многие пассажиры были в это время не пристегнуты или стояли в проходах между креслами. Некоторые из них по инерции оказались выброшены в проход, кто-то ударился спиной и головой о потолок салона. Травмы - в основном переломы - получили до 27 человек. В основном это россияне, трое - граждане Таиланда. Всего на борту находилось 313 пассажиров. Самолет приземлился штатно. Экипаж и воздушное судно не пострадали. Лайнер уже вылетел обратным рейсом в Москву.
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